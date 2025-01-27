Лукашенко запропонував своїх "миротворців" Україні: у Києві відреагували

У ЦПД вважають, що ця риторика спрямована на поліпшення іміджу Лукашенка.

Самопроголошений білоруський "президент" Олександр Лукашенко заявив про готовність миротворців Республіки забезпечити нормальні взаємини між Україною і Росією. Ця заява може бути спробою покращення іміджу самого диктатора Лукашенка.

Про це повідомляють в Центрі протидії дезінформації.

За словами Лукашенка, Мінськ не збирається направляти миротворчий контингент на лінію фронту, та що з таким рішенням не погодяться ані Україна, ані Захід.

Тим часом Україна вважає, що подібними заявами диктатор Білорусі намагається створити враження, ніби його країна стоїть осторонь війни. Крім того, така "миротворча" риторика спрямована на поліпшення іміджу Лукашенка в очах міжнародної спільноти.

"Активна підтримка російської армії Білоруссю на початку повномасштабного вторгнення в Україну зробила Мінськ співучасником збройної агресії РФ проти нашої держави. Тому будь-які заяви про "білоруських миротворців" звучать абсурдно", - заявили в організації.

Крім того, у ЦПД вважають, що заява Лукашенка співзвучна з заявами російської пропаганди, що буцімто Захід і Україна, а не Росія, прагнуть продовження війни.

Нагадаємо, раніше в Росії зробили заяву про присутність військ НАТО в Україні. Так, речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала це неприйнятним.

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