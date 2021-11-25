Лукашенко запропонував ЄС заплатити за евакуацію мігрантів із Білорусі

Лукашенко обурився, що не надіслали евакуаційний літак.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко висловився про евакуацію мігрантів із країни. Він запропонував, щоби евакуацію оплачував Євросоюз.

Про це повідомляє агентство БелТА.

"Хочуть виїхати - будь ласка. Ми їх (мігрантів - Ред.) збираємо в аеропорту. Чогось літак сьогодні не надіслали", - сказав Лукашенко на нараді щодо обговорення змін до конституції, коментуючи скасування евакуаційного авіарейсу, який мав доставити мігрантів до Іраку.

Йому відповіли, що питання пов'язане з оплатою витрат на здійснення рейсу.

"Так нехай європейці заплатять. "Виділили ми гроші: і мільйони, і тисячі... Жодної копійки сюди не надійшло грошей. Червоний Хрест там та інші. Поки годуємо і поїмо ми цих людей, не за їхній рахунок. Це їм дуже важливо", - наголосив Лукашенко.

Нагадаємо:

Міжнародна організація Human Rights Watch звинуватила Лукашенка в тортурах. У доповіді правозахисників, утім, дісталося й Польщі, якій дорікають висиланням мігрантів усупереч міжнародним нормам. А польські прикордонники повідомляють: спроб прорвати кордон від учора стало більше.

Мігрантська криза: за добу нелегали майже 400 разів проривали польсько-білоруський кордон

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