Лукашенко запросив Зеленського, Трампа і Путіна на переговори до Мінська

Разом з тим білоруський диктатор не має бажання бути посередником у питанні війни в Україні.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він готовий організувати у Мінську зустріч для проведення переговорів між президентами України Володимиром Зеленським та США Дональдом Трампом, а також російським диктатором Путіним.

Про Лукашенко заявив в інтерв'ю американському блогеру Маріо Науфалу, інформує Белта.

"Не треба Зеленського зараз нагинати, хоч би яким він був. Треба переконати, домовитися і з Зеленським, бо за Зеленським стоїть більша частина українського суспільства. Тож треба домовлятися", - сказав він.

Він заявив, що запрошує всі сторони на переговори до Мінська, де "Спокійно, без галасу, без криків домовимось".

"Тому передайте Трампу: я на нього чекаю тут разом із Путіним та Зеленським. Сядемо і спокійно домовимось. Якщо ви хочете домовитись", - заявив Лукашенко.

Разом з тим білоруський диктатор заявив, що не має бажання бути посередником у питанні війни в Україні.

"Хочу, щоб ви розуміли мою позицію. Найбільше я ненавиджу посередництво. Це означає бути між кимось і вдавати, що ти щось там можеш. Особливо бути посередником між США та Росією чи США, Китаєм тощо. У нас із Росією, з Китаєм блискучі відносини. Проте боронь боже бути між цими гігантами якимось посередником. Для того, щоб бути посередником, як сьогодні показує ситуація, треба мати потужний ресурс або ще щось", - заяви він.

Раніше повідомлялося, що президент Фінляндії порадив Трампу й Зеленському "фінський спосіб" помиритися.

Ми раніше інформували, що американський чиновник прокоментував Fox News призупинення військової допомоги для України.

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