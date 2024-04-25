Лукашенко заявив, що сусідні країни "озброєні до зубів", і пригрозив "ядеркою"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ризик військових інцидентів на білорусько-українському кордоні досить високий.

Про це він висловився під час засідання Всебілоруських народних зборів 25 квітня, повідомляють БЕЛТА і The Guardian.

З його слів, сусідній Польщі не варто очікувати агресивних дій з боку Республіки. Разом з тим, Лукашенко заявив, мовляв, "Польщу та країни Балтії перетворюють на плацдарм НАТО".

Лукашенко цинічно зауважив, що низка сусідніх країн "озброєна до зубів", а біля кордонів його країни "непомірна чисельність військ". Він навіть пригрозив ядерним озброєнням.

"Ви чули нещодавно заяву Путіна, що напад на Білорусь розцінюватиметься як напад на Російську Федерацію. Тому ми сьогодні сповнені рішучості 100% протистояти будь-якому агресору і завдати йому неприйнятної шкоди", - висловився білоруський диктатор і додав, що нібито "не хоче війни".

Крім того, Лукашенко заявив, що може статися "апокаліпсис", якщо Росія використає ядерну зброю "у відповідь на дії Заходу".

Так званий "президент" також наголосив, що Мінськ перекинув кілька боєздатних батальйонів з Вітебської області, яка розташована на кордоні з Росією, до західних меж країни.

Нагадаємо, 2 квітня, перебуваючи біля польського кордону, Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни проти "недружніх держав". Так, ведеться підготовка підрозділів, до військ постачаються різні види озброєнь і техніки.

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