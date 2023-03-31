Лукашенко заявив, що не "тримається за владу": "Мій вік закінчується"

"Президент" зауважив, що не "перероблюватиме під себе Конституцію".

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко у своєму посланні до народу та парламенту заявив, що його "вік закінчується". Ба більше, що він нібито "не триматиметься за посаду" президента.

Про це самопроголошений президент сказав 31 березня.

"Минуло майже 30 років. Ну, скільки можна? Я з цього виходжу. Не думайте, що я, "вчепившись у це крісло", як часто кажуть, тримаюся за цю владу. Абсолютно щиро про те говорю. Ви бачите які обставини. Багато хто хотів би, щоб Лукашенка не було. А якщо вони хочуть, щоб мене не було там, то треба робити навпаки. Це мій принцип", - сказав Лукашенко.

Диктатор висловив припущення, мовляв, коли його не буде, то його "дітей тиснутимуть з усіх боків", а це нібито для нього неприйнятно. Лукашенко також каже: переконаний, що "труїти" буть і тих, "хто став 2020-го році поруч і вистояв", а також "над людьми в погонах".

"Ні. Ні. І ще раз ні. Я думаю про майбутнє. Бо як у всіх вас, у мене є діти, онуки, які мають жити у мирній та незалежній країні", - заявив Лукашенко.

Згадав "президент" ще й зміни до Конституції та обурився, що його звинуваують у тому, що її "зробив під себе".

"Вибачте, не я її робив. Повірте, мій вік закінчується. І жодних Конституцій я під себе робити не буду", - висловився він.

Лукашенок також заявив, коли прийшов до влади, то "тоді труїли душили, стріляли", але "команда з десяти людей витримала" і люди їм "повірили".

Нагадаємо, диктатор Олександр Лукашенко закликав зупинити війну в Україні. Він запропонував оголосити перемир'я "без права переміщення, перегрупування військ, без права перекидання зброї, боєприпасів, живої сили та техніки".

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