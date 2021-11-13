Лукашенко заявив, що Путін зробив Україні "хорошу пропозицію", як закінчити війну на Донбасі

Лукашенко заявив, що Путін зробив Україні "хорошу пропозицію", як закінчити війну на Донбасі

Самопроголошений президент Білорусі додав, що він до Зеленського ставився, як "до своєї дитини".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президент держави-агресорки в 2015 році зробив Україні "хорошу пропозицію" щодо закінчення війни на Донбасі. Йшлось про проведення там місцевих виборів.

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Про це повідомляє БЕЛТА.

Лукашенко заявив, що Путін в 2015 році просив переказати Порошенку, що війна може закінчитись тоді, коли Україна проведе вибори на Донбасі. Самопроголошений президент Білорусі заявив, що "це була хороша пропозиція".

"Місцеві органи влади сьогодні провели вибори, завтра-післязавтра нове покоління прийде і все забудеться. Фашисти знищили 30 млн людей! Але ми ж з німцями спілкуємося. І Путін запропонував хороший варіант. Я поїхав до Порошенка, по поличках розклав. Відмовитися - не можна. Відмовився", - заявив Лукашенко.

Самопроголошений президент Білорусі додав, що він до Зеленського ставився, як "до своєї дитини".

"Я до нього ставився по-людськи, допомагав! Але я розумів конфлікт: він не любить Путіна, не розуміє. Путін жорстко поставив себе. А я між ними "бігав", думав, все-таки ми ж втрьох, ми ж слов'яни", - заявив Лукашенко.

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