Лукашенко заявив, що Україна запропонувала Білорусі укласти пакт про ненапад

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, Київ пропонує укласти Мінську пакт про ненапад. Мовляв, для того, щоб білоруські війська не рухалися до України.

Про це білоруський диктатор заявив на нараді про суспільно-політичну ситуацію, пише БЕЛТА.

"Не знаю, навіщо це українцям. З одного боку, просять нас, щоб ми в жодному разі не воювали з Україною, щоб наші війська туди не рухалися. Пакт про ненапад пропонують укласти. А з іншого боку, готують цю гримучу суміш і озброюють їх. Польща, Литва взагалі очманіли. Навіщо це їм треба? Незрозуміло", - висловився Лукашенко.

За його словами Лукашенка, нібито Захід, як і раніше, не відмовляється від своїх планів щодо Білорусі. Щобільше - білоруський диктатор звинуватив Україну в тому, що на її території "ведеться підготовка екстремістів та бойовиків".

"Співпраця" Лукашенка та Путіна

Білоруський позиціонер Франек Вячорка наголошує, що "Лукашенко тримається за Путіна". Мовляв, для обох диктаторів головною метою є порятунок своїх життів та збереження влади. Саме з цієї причини Лукашенко майже повністю виконує забаганки кремлівського "фюрера".

Також самопроголошений президент Білорусі усвідомлює, що Путін може прибрати його в будь-який момент. Саме тому, заявляє полковник Петро Черник, внутрішня ситуація у Лукашенка неймовірно складна. Втім, чим це все закінчиться, сказати неймовірно важко, наголосив експерт.

В українській розвідці вважають, що Лукашенко водить російського диктатора Путіна за ніс. Адже в інтересах Путіна й Росії максимально нагнітати тему Білорусі, "але й Лукашенко вже не дуже в це грає".

Своєю чергою, колишній командувач армією США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес називає Білорусь "найбільшим невідомим компонентом" у війні РФ. За його словами, поки не можна впевнено сказати, чи Білорусь візьме активну участь у бойових діях. Втім, територію для військ РФ надавати буде.

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