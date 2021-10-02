Лукашенко заявив, що в разі зовнішньої агресії Білорусь перетвориться в єдину військову базу з Росією

Лукашенко заявив, що в разі зовнішньої агресії Білорусь перетвориться в єдину військову базу з Росією

На території країни немає жодної іноземної бази, крім двох баз Росії.

У разі зовнішньої агресії Білорусь піде на ще більше зближення з Росією.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю CNN.

"Якщо потрібно буде, то Білорусь перетвориться в єдину базу Білорусі та Росії, військову базу для того, щоб протистояти вашій (західних країн — ред.) агресії. Якщо раптом ви на це зважитеся, або окремі сусідні держави. Ви це повинні чітко розуміти", — зауважив Лукашенко.

Зараз, за його словами, на території республіки немає жодної іноземної бази, крім двох баз Росії цивільного призначення.

"Це база з радянських часів, в Радянському Союзі була побудована, для раннього виявлення пуску ядерних ракет з вашої території. І друга — база зв'язку, за допомогою якої російські Збройні сили здійснюють зв'язок зі своїм флотом в Атлантиці. Ось і все бази" — пояснив він. На них служать приблизно 30-40 осіб.

Також він додав, що білоруси і росіяни — братські народи, але рухомі своїм шляхом. І питання про втрату незалежності Білорусі або її входження до складу Росії на порядку денному двосторонніх відносин взагалі не варто.

Водночас, на думку Лукашенка, ніхто не зможе перешкодити будівництву майбутнього двох народів.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь і Росія спільно можуть побудувати потужну систему єдності. Лукашенко підкреслив, що він не вважає можливість приєднання Білорусі до РФ, реальної, бо Москві "не потрібна головний біль".

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що вважає Білорусь центром Європи, а тому, якщо в країні "щось спалахне", це загрожує світовою війною.

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