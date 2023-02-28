Лукашенко заявив, що відчуває "унікальний момент" для завершення війни в Україні

Втім, що саме він має на увазі, - не розповів.
Білоруський самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що нібито є "унікальний момент" для завершення війни агресорки РФ - або, як він називає, "конфлікту в Україні".
Про це повідомляє БЕЛТА.
"Зараз склалася унікальна ситуація (я це бачу і інтуїтивно відчуваю), коли можна покласти край цьому конфлікту. Іншого такого може не бути", - наголосив диктатор.
За словами Лукашенка, повномасштабне вторгнення до України - ніщо інше як "забезпечення безпеки для Росії, щоб з території України ніколи не було ознак агресії стосовно Росії".
"Президент" наголшує, мовляв, Кремль готовий до переговорів, "від перших днів". Натомість звинуватив Україну в тому, що нібито вона "відмовилася від вже готового плану, який лежав на столі" за наполяганням "Заходу та американців".
Лукашенко вважає: якщо спалахне конфлікт між США і Китаєм, то "про українців все забудуть, тому домовлятися треба вже зараз".
Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв, що "Україна повинна негайно укласти мир з Росією". Мовляв, якщо у світі почнеться новий військових конфлікт, то про нашу державу "всі забудуть".
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