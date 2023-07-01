Лукашенко запевняє, що ядерна зброя в Білорусі "ніколи не буде використана"

Диктатор наголошує, що сам виступив ініціатором розміщення російської ядерної зброї на території країни.

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко впевнений, що йому не доведеться використати російську ядерну зброю, яку розміщено у його країні.

Про це він сказав під час урочистостей з нагоди дня незалежності Білорусі, повідомляє БЕЛТА.

Диктатор Білорусі наголосив, що розміщення "ядерки" в республіці було його особистою ініціативою. З його слів, ядерна зброя має бути розміщена в Білорусі "в надійному місці".

"І що довше ми живемо, то більше переконуємося, що вона (ядерна зброя. - Ред.) має лежати у нас, в Білорусі, в надійному місці. Я певен, що нам ніколи і не доведеться її застосувати - поки вона в нас. Ніколи на нашу землю не ступить нога ворога", - заявив Лукашенко.

Він також сказав, що треба робити протилежне до того, про що "кричать вороги".

"Якщо вони кричать, що ядерна зброя - це погано, то робіть навпаки", - сказав білоруський диктатор.

Ядерна зброя в Білорусі

Лукашенко 14 червня заявив, що Білорусь почала отримувати російську тактичну ядерну зброю. Він заявив, що "є ракети і бомби". Диктатор також стверджував, що ця зброя втричі потужніша за атомні бомби, скинуті військами США на Хіросіму та Нагасакі 1945 року.

Попри заяви, що нібито "ядерка" використана не буде, Лукашенко доручив розробити алгоритм застосування російської ядерної зброї "у скрутну хвилину". Тобто, з його слів, в разі нападу на Республіку Білорусь.

Зі слів Лукашенка, російський диктатор Володимир Путін може вдатися до застосування ядерного озброєння, якщо буде загнаний у кут. Лише від Москви залежить, чи буде натиснута ця кнопка, пригрозив він.

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