Лукашенко заявив, що Захід перекидає через білоруський кордон "мертвих людей", щоб його дискредитувати

Він вимагає доказів того, що білоруський режим насильно відправляє біженців до сусідніх європейських країн, про що свідчать відео з кордону, оприлюднені раніше Литвою і Польщею.
Намагаючись зняти з себе відповідальність за кризу з мігрантами, яких підконтрольні йому силовики насильно відправляють на територію Литви і Польщі, cамопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що країни Заходу нібито перекидають через кордон "мертвих людей", щоб його дискредитувати.
Про це він сказав в інтерв'ю CNN.
"Ви мертвих людей через кордон перекидаєте нам... У вас є факти, що я штовхаю цих людей на кордон з Польщею? Це божевілля. Все, що робить ваш польський уряд — це божевілля", — заявив Лукашенко, однак ніяких підтверджень своїх слів не надав.
Водночас Лукашенко стверджує, що він нібито навпаки, всіляко намагається допомогти біженцям, залишивши їх у Білорусі, однак ті самі біжать до кордону з ЄС, не уточнивши при цьому, чому білоруські прикордонники ніяк цьому не перешкоджають.
Нагадаємо:
- Від початку серпня щонайменше шестеро людей померли на кордоні між Білоруссю і Польщею.
- Також Польща розмістила тисячі військовослужбовців на кордоні, вибудувала загородження з колючим дротом і ввела надзвичайний стан на кордоні.
- Крім того МВС Польщі розіслало майже 31 тисяч смс на мобільні телефони нелегалів, які намагаються проникнути в країну. У них пропонується відмовитися від задуманого. До смс прикріплене посилання на текст на різних мовах. "Польський кордон закритий. Білоруська влада вам збрехали. Повертайтеся до Мінська!" — свідчить повідомлення англійською мовою.
- Своєю чергою Литва почала будувати на білоруському кордоні "фізичний бар'єр", аби перешкодити нелегальним мігрантам потрапити до Європейського Союзу.
- Єврокомісія 30 вересня визнала ситуацію на кордоні Литви, Латвії та Польщі гібридною атакою Білорусі.