Лукашенко зробив гучну заяву про закінчення війни в Україні

Диктатор каже, що результат буде вже 2025 року.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прогнозує, що "2025 року буде якась розв'язка українського конфлікту".

Про це пише видання "Белта".

"Якась розв'язка українського конфлікту вже буде цього року. Я не кажу, що закінчиться війна та інше. Конфліктувати, напевно, ще довго будуть. Але ж розв'язка буде. Світло в кінці тунелю з'явиться цього року", — сказав Лукашенко, додавши, що США не змусять Росію діяти в їхніх інтересах щодо України.

Нагадаємо, Лукашенко розповів власну версію подій, які відбувалися вночі 24 лютого 2022-го. З його слів, нібито на території РБ відбувалися навчання за участю кількох тисяч російських солдатів.

Крім того, Олександр Лукашенко звинуватив президента України Володимира Зеленського у спробі втягнути Мінськ у війну.

Сьогодні, 26 січня, у Білорусі вибирають президента. Лукашенко не відмовився від своїх амбіцій - він балотується всьоме.

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