Лукашенко зробив гучні заяви про переговори щодо війни в Україні та Трампа

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову зробив заяви про «мирне врегулювання» війни в Україні. Зокрема білоруський лідер вважає, що Київ «вимагає неможливого».

Лідера Білорусі цитують засоби масової пропаганди.

Лукашенко заявив, що Україна має «сісти за стіл переговорів», а не «кидатися камінням». За його словами, для потенційної зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, Україна має спершу «підготувати ґрунт».

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Самопроголошений президент Білорусі зазначив, що якщо президент США Дональд Трамп дійсно хоче миру в Україні, то має «акуратно підключатися» до процесу. За словами Лукашенка, «вказувати не вийде».

Він також заявив, що він разом із Володимиром Путіним дійшли згоди щодо «необхідності залучення Мінська» до переговорного процесу. Водночас білоруський диктатор додав, що вважає, що Київ уже зараз має «бігом» просити Москву «домовитися».

Нагадаємо, Путін заявив, що готовий завершити війну проти України і назвав умови

Варто зазначити, що Путін та Лукашенко виступили з заявами після того, як 31 липня президент США Дональд Трамп назвав «огидними» останні масовані атаки Росії по містах України та оголосив, що готовий запровадити санкції проти Москви, якщо вони за вісім днів не досягне з Києвом домовленості про припинення війни.

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Водночас США у Раді Безпеки ООН заявили — Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче укладення мирної угоди до 8 серпня.