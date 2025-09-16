Лукашенко зробив цинічну заяву про безпілотники, які летіли до Польщі з Білорусі

© Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив цинічну заяву щодо російських БпЛА, які атакували Польщу. Він стверджує, що його держава не має жодного відношення до безпілотників, які залітають до Польщі чи Литви.

Про це повідомляє Білоруська телеграфна агенція.

«Все, що сьогодні залітає до Польщі, Литви — ми не маємо до цього жодного відношення. І якби ми так, як вони виють, вили після кожного зальоту до нас безпілотників з боку України, Росії, через Польщу там, Литву… Ми ніколи цього не робили. Ми спокійно реагуємо по відповідних лініях», — висловився він.

Лукашенко додав, буцімто білоруси половину безпілотників «збили і все», лише «кілька штук не змогли вразити». За його словами, Білорусь витратила величезні кошти, щоб знищити безпілотники, які летіли до Польщі.

«І їм повідомили, скільки, куди летить безпілотників. Ми теж не знали, чиї вони: „Працюйте!“ Вони це визнають. Проте паскудять. Отже, вони мають якісь задуми. Ми маємо їх розгадати. Ми їх розгадали. І маємо цьому протистояти. Нікому нічого не пояснюючи», — видав Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сказав, які сигнали хотів подати кремлівський диктатор Володимир Путін, атакувавши Польщу дронами. Так, російський очільник випробовує НАТО.

«Він випробовує НАТО. Він хоче побачити, до чого готове НАТО, на що воно здатне, як дипломатично, так і політично, і як місцеве населення відреагує на це», — каже Зеленський.

Також Путін хоче продемонструвати, що не слід віддавати Україні ППО, тому що вона потрібна самим європейцям.