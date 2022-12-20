Лукашенко зустрівся із Путіним: в ISW оцінили, чи вступлять війська Білорусі у війну

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що безпосередня участь сусідньої Білорусі у війні проти України малоймовірна. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко, швидше за все, відмовив президенту-диктатору РФ Володимиру Путіну в подальших інтеграційних поступках.

Про це йдеться у свіжому звіті ISW.

Зазначається, що нібито під час зустрічі в Мінську 19 грудня вони утрималися від обговорення війни в Україні. При цьому в Мінську заявили, мовляв, зіткнулися з "західною загрозою". За словами Лукашенка, Москва надасть комплекси ППО С-400 та комплекси "Іскандер".

"Лукашенко використовує риторику захисту білоруських кордонів від Заходу і НАТО, намагаючись уникнути участі в російському вторгненні в Україну. "Президент" Білорусі також використовував подібні натяки на можливе розміщення ядерної зброї в Білорусі 17 лютого в контексті заявленої агресії заходу", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, кремлівський "фюрер" запропонував розглянути можливість навчання білоруських льотчиків застосуванню "боєприпасів зі спеціальними боєголовками". Путін заявив, що сторони також обговорювали формування оборонного простору. Щобільше - диктатор наголосив, що "Росія не зацікавлена нікого поглинати", коли йдеться про Білорусь.

"Олександр Лукашенко не пішов на втягування Білорусі у війну проти України. Адже, наголошують вони, у цьому випадку йому довелося б змінити риторику", - зауважують аналітики

Саме тому, вважають в ISW, Олександр Лукашенко не пішов на втягування Білорусі у війну проти України. Адже, наголошують вони, у цьому випадку йому довелося б змінити риторику.

Візит Путіна до Мінська