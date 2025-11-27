- Дата публікації
Лукашенко звернувся до Зеленського: що видав цього разу
На думку Лукашенка, Україна може домовитися з огляду на викладене у «мирному плані» США.
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко передав «послання» українському лідеру Володимиру Зеленському. Він закликав зберегти Україну «в теперішніх кордонах».
Про це самопроголошений президент Білорусії сказав журналісту «Росії-1» Павлу Зарубіну.
«Якщо ти хочеш зберегти Україну в нинішніх кордонах, треба домовлятись, не треба торпедувати переговори», — видав Лукашенко.
Що ще сказав Лукашенко
За словами білоруського вождя:
у плані США щодо України він «не побачив моментів, за якими Київ не міг би домовитися»;
поки Україна має вихід до моря і має Одеса та Миколаїв, «цього може і не бути в одну мить»;
у «конфлікті» з Україною може не бути переможців, а якщо буде, то це не Євросоюз;
Раніше Лукашенко зробив заяву про завершення війни в Україні. Так, він «як ніколи вірить», що її кінець наближається.
«Це війна, і будь-якої миті може бути непередбачена ситуація, яка може загалом повернути ситуацію назад. Війна є війна», — висловився він.