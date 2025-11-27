Лукашенко звернувся до Зеленського: що видав цього разу

Лукашенко / © Associated Press

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко передав «послання» українському лідеру Володимиру Зеленському. Він закликав зберегти Україну «в теперішніх кордонах».

Про це самопроголошений президент Білорусії сказав журналісту «Росії-1» Павлу Зарубіну.

«Якщо ти хочеш зберегти Україну в нинішніх кордонах, треба домовлятись, не треба торпедувати переговори», — видав Лукашенко.

Що ще сказав Лукашенко

За словами білоруського вождя:

у плані США щодо України він «не побачив моментів, за якими Київ не міг би домовитися»;

поки Україна має вихід до моря і має Одеса та Миколаїв, «цього може і не бути в одну мить»;

у «конфлікті» з Україною може не бути переможців, а якщо буде, то це не Євросоюз;

Раніше Лукашенко зробив заяву про завершення війни в Україні. Так, він «як ніколи вірить», що її кінець наближається.

«Це війна, і будь-якої миті може бути непередбачена ситуація, яка може загалом повернути ситуацію назад. Війна є війна», — висловився він.