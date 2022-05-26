"Лукашенко звик до таких провокацій": Подоляк зреагував на його заяви та застеріг про "завершення кар’єри"

"Лукашенко звик до таких провокацій": Подоляк зреагував на його заяви та застеріг про "завершення кар’єри"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав типовою для білоруського керівництва заяву самопроголошеного президента держави Олександра Лукашенка про створення оперативного командування військ на півдні поряд з Україною.

Ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, проте якщо Лукашенко особисто віддасть наказ про запуск ракет по території України, то його "карколомна кар’єра закінчиться дуже неочікувано".

Про це Подоляк заявив в ефірі телеканалу "1+1" ввечері 26 травня.

"Ми абсолютно точно контролюємо ситуацію на білорусько-українському кордоні і прекрасно розуміємо всі мотиви, які спонукають пана Лукашенка до цих заяв. Це типово для них – для нинішнього білоруського керівництва, це відповідна поведінка. Як "собака на сіні" – одночасно ти і хочеш, і не хочеш, можеш і не можеш", – прокоментував радник голови ОП.

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"Я розумію, що після сочинської зустрічі, коли було дуже потрібно показати єдність в рамках так званої союзної держави Росія-Білорусь, пан Лукашенко був у пана Путіна. Я ж розумію, що Росія дуже професійно працює на території України, професійно воює, і тому вона спонукає країни ОДКБ, перш за все Білорусь, до більш активних дій. Їм своїх сил і резервів не вистачає, тому вони хочуть задіяти будь-які збройні сили будь-яких інших країн. Ну, проти такої великої потужної країни, як Україна, мають воювати, певно, з десяток країн, які може ангажувати Російська Федерація, а потім сказати: "Дивіться, яка в нас потужна армія. Ми з Україною впоралися завдяки от такій от гарній команді", – розповів Подоляк.

Щодо заяв Лукашенка, то радник голови ОП вважає, що вони робляться більше для партнерів самопроголошеного президента. Якщо ж білоруська армія таки вирішить вторгнутися до України, то це буде самовбивством.

"Що стосується саме пана Лукашенка, то він звик за 25 років своєї влади до таких постійних провокацій, до таких постійних заяв. Це більше робиться для його партнерів і таке інше. Я вважаю, що для білоруської армії це просто самовбивчо – зайти на територію України", – сказав радник керівника президентського офісу.

При цьому він припустив, що з території Білорусі надалі можуть тривати запуски крилатих ракет по території України.

"Ви розумієте, що якщо це зробить вже особисто Лукашенко, то для нього його карколомна кар’єра, як його називають, останнього диктатора Європи дуже і дуже закінчиться для нього неочікувано", – застеріг Подоляк.

ПОДОЛЯК: Кар'єра Лукашенка може закінчитися неочікувано

Нагадаємо, 26 травня Лукашенко розпорядився негайно створити оперативне командування збройних сил Білорусі на південному, українському, напрямку. Він назвав це "умовами воєнного часу, але поки що без війни".

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