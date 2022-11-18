Лукашенко звільнив командувача ВПС та військ протиповітряної оборони Білорусі

Голуба звільнено "з військової служби в запас за віком".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив генерал-майора Ігоря Голуба з посади командувача ВПС та військ ППО збройних сил країни.

Про це повідомляє BELTA.

Відповідний указ №408 білоруський диктатор підписав 18 листопада.

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Згідно з документом, Голуба звільнено "з військової служби в запас за віком" із правом носіння військової форми одягу та знаків розрізнення.

Нагадаємо, білоруські активісти повідомили, що в РБ, ймовірно, почали звільняти залізничників через "злив" даних про пересування військових ешелонів.

Щодо військових ешелонів, то моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що в жовтні Білорусь передала Росії 211 одиниць військової техніки: танки, БМП та вантажівки.

За останніми повідомленнями представників Генштабу ЗСУ, після втечі з правого берега Херсонщини російські війська можуть перикинути свої підрозділи на Донбас, Запорізький напрямок або спробувати повторне вторгнення з Білорусі на території Чернігівщини та Сумщини.

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