Лукашенко звільнив 52 політв’язнів після зустрічі з представником Трампа

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив 52 політичних в’язнів та помилував 14 іноземних громадян після зустрічі зі спецпосланцем президента США Джоном Коулом. Звільнені в’язні перетнули кордон із Литвою.

Про це повідомили президент Литви Гітанас Науседа, російські та білоруські медіа.

Звільнення 52 політв’язнів

«Ніхто не залишений позаду! 52 в’язні сьогодні безпечно перетнули литовський кордон із Білорусі, залишивши позаду колючий дріт, ґратовані вікна та постійний страх. Серед них, що для мене особливо важливо, були 6 литовців», — йдеться у заяві Науседи.

Він подякував США та особисто президенту Дональду Трампу за постійні зусилля зі звільнення політичних в’язнів.

«52 — це багато. Дуже багато. Але в білоруських в’язницях усе ще залишаються понад 1000 політичних в’язнів, і ми не можемо зупинитися, допоки вони не здобудуть свободу!» — наголосив президент Литви.

Помилування 14 іноземних в’язнів

На переговорах Лукашенка з Коулом обговорювалося подальше звільнення ув’язнених та можлива «глобальна угода».

«Якщо Трамп наполягає, що готовий прийняти всіх звільнених в’язнів, давайте спробуємо домовитися», — сказав білоруський диктатор.

Білоруські медіа поінформували, що на прохання Трампа та інших глав держав Лукашенко ухвалив рішення про помилування низки іноземних громадян, засуджених за шпигунську діяльність, участь в екстремістській та терористичній діяльності та інші злочини на території Білорусі.

Усього помилувано 14 іноземних громадян: 6 з них — громадяни Литви, по двоє — Латвії, Польщі та Німеччини, один громадянин Франції та один — Великої Британії.

Нагадаємо, у червні після візиту до Мінська спецпредставника президента США Кіта Келлога Лукашенко звільнив із колоній 14 ув’язнених із різних країн, серед яких був головний опозиціонер Білорусі Сергій Тихановський.

У серпні Лукашенко відкидав можливість масового звільнення політв’язнів, про яке його просив Трамп під час телефонної розмови. Білоруський диктатор заявив, що не випускатиме «бандитів». Однак, схоже, він змінив свою позицію.