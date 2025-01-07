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Лукашенко звинуватив Зеленського у втягуванні Білорусі у "війнушку"

Лукашенко звинуватив Зеленського у втягуванні Білорусі у "війнушку"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко / Фото: Associated Press

Лукашенко взявся стверджувати, що був "у добрих стосунках" із Зеленським і цинічно, заявив про нерозуміння поведінки українського президента.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив президента України Володимира Зеленського у спробі втягнути Мінськ у війну.

Про це білоруський диктатор заявив у храмі св. Миколая Чудотворця, повідомляють телеграм-канали і медіа РБ.

Лукашенко висловив обурення поведінкою Зеленського, не уточнивши, що саме має на увазі. Самопроголошений лідер Білорусі також посипав звинуваченнями на адресу українського президента.

"Цей маленький острівець [Білорусь] – не такий уже й маленький, як я вважаю, але острівець – мирний. І ви знаєте, їм же тисне. Там тисне. Ось треба і нас втягнути в цю війнушку. Чому Володя Зеленський себе поводиться? Ми ж нормально з ним були, у добрих стосунках. Чого він вякає, чого йому не вистачає? Йому дають команду. Треба всіляко робити все, щоби втягнути країну у війну", – висловився Лукашенко.

Окрім того, він узявся стверджувати, що "така диктатура, як у Білорусі, буде кращою, ніж така демократія, як в Україні".

А ще Лукашенко запевнив – якщо його країна таки буде втягнута у війну, то може не витримати, як держава. Через це, за словами диктатора, він і підходить до таких питань із "терпінням і наполегливістю".

"Час дасть усім оцінку. Але нам треба вистояти. Нехай кажуть, що в нас тут диктатура, ще щось. Нам треба витримати це. У жодному разі не можна шарахатися", – додав політик.

До слова, у нещодавньому інтерв’ю Зеленський розповів, що на початку повномасштабної війни Лукашенко вибачався за запуск російських ракет з території Білорусі та пропонував вдарити по заводу в РБ.

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