Ляшко: Україна домовляється про гуманітарні коридори для доставлення ліків та продуктів в лікарні та соцустанови

Ляшко: Україна домовляється про гуманітарні коридори для доставлення ліків та продуктів в лікарні та соцустанови

Російські загарбники не пропускають "швидкі", машини з ліками та продуктами.

Україна домовляється про гуманітарні коридори для доставлення ліків та продуктів у місця, де найскладніша ситуація.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, - пише Укрінформ.

"Віцепрем'єр Ольга Стефанішина на постійному зв'язку, я постійно спілкуюся щодня з директором Європейського регіонального бюро ВООЗ Хансом Клюге для того, щоб були організовані гуманітарні коридори, для того, щоб ми могли доставити ліки, продукти в заклади охорони здоров'я та соціальні установи", - зауважив Ляшко.

За його словами, у Чернігові впродовж трьох днів через дії російських терористів виявився відрізаним від постачання психоневрологічний диспансер, через вимкнення електрики страждають лікарні у Маріуполі.

Міністр також наголосив, що російські загарбники не пропускають "швидкі", машини з ліками та продуктами.

Як повідомлялося, раніше в Офісі Омбудсмена заявили, що ворог знищує житлові будинки, лікарні, дитячі садочки та школи.

1 березня на Київщині російські терористи розстріляли автомобіль і вбили лікарку-анестезіолога.

У Києві російська артилерія обстріляла лікарню "Охматдит".

У Харкові 28 лютого внаслідок обстрілу з реактивної артилерії з пораненнями різної тяжкості госпіталізовано 15 військових і 16 цивільних, одна жінка померла.

Поблизу Херсона ворог завдав удару по кареті швидкої допомоги, водій і поранений український військовий згоріли, один з поранених дістав вогнепальне поранення.

В Охтирському районі на Сумщині російські танки розстріляли автобус із цивільними. "Швидкі" російські військові не пропускають, місцевість навколо замінована.

У Чернігові без тепла та світла залишилися геріатричний пансіонат, обласна лікарня, психоневрологічна лікарня, знищено дитсадок.

Після обстрілів з тяжкої артилерії у лікарнях Маріуполя Донецької області перебуває 47 цивільних осіб, в тому числі 17 у тяжкому стані.

У Василькові Київської області ворог обстріляв дитячий інтернат.