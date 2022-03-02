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Ляшко: Україна домовляється про гуманітарні коридори для доставлення ліків та продуктів в лікарні та соцустанови

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Ляшко: Україна домовляється про гуманітарні коридори для доставлення ліків та продуктів в лікарні та соцустанови

УНІАН

Російські загарбники не пропускають "швидкі", машини з ліками та продуктами.

Україна домовляється про гуманітарні коридори для доставлення ліків та продуктів у місця, де найскладніша ситуація.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, - пише Укрінформ. 

"Віцепрем'єр Ольга Стефанішина на постійному зв'язку, я постійно спілкуюся щодня з директором Європейського регіонального бюро ВООЗ Хансом Клюге для того, щоб були організовані гуманітарні коридори, для того, щоб ми могли доставити ліки, продукти в заклади охорони здоров'я та соціальні установи", - зауважив Ляшко.

За його словами, у Чернігові впродовж трьох днів через дії російських терористів виявився відрізаним від постачання психоневрологічний диспансер, через вимкнення електрики страждають лікарні у Маріуполі.

Міністр також наголосив, що російські загарбники не пропускають "швидкі", машини з ліками та продуктами.

Як повідомлялося, раніше в Офісі Омбудсмена заявили, що ворог знищує житлові будинки, лікарні, дитячі садочки та школи.

  • 1 березня на Київщині російські терористи розстріляли автомобіль і вбили лікарку-анестезіолога.
  • У Києві російська артилерія обстріляла лікарню "Охматдит".
  • У Харкові 28 лютого внаслідок обстрілу з реактивної артилерії з пораненнями різної тяжкості госпіталізовано 15 військових і 16 цивільних, одна жінка померла.
  • Поблизу Херсона ворог завдав удару по кареті швидкої допомоги, водій і поранений український військовий згоріли, один з поранених дістав вогнепальне поранення.
  • В Охтирському районі на Сумщині російські танки розстріляли автобус із цивільними. "Швидкі" російські військові не пропускають, місцевість навколо замінована.
  • У Чернігові без тепла та світла залишилися геріатричний пансіонат, обласна лікарня, психоневрологічна лікарня, знищено дитсадок.
  • Після обстрілів з тяжкої артилерії у лікарнях Маріуполя Донецької області перебуває 47 цивільних осіб, в тому числі 17 у тяжкому стані.
  • У Василькові Київської області ворог обстріляв дитячий інтернат.

Польща на кордоні розгорнула "гуманітарні пункти" для українців

Польща на кордоні розгорнула "гуманітарні пункти" для українців

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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