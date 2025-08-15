Трамп і Путін / © ТСН

На Алясці розпочався саміт президента США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна. Ця зустріч стала для російського диктатора моментом, якого він довго прагнув.

Таку думку висловив московський кореспондент Айвор Беннетт, пише Sky News.

За словами Беннетта, Путін отримав вражаючий прийом на американській землі, що є еквівалентом державного візиту. На відміну від очікуваних санкцій, його вітали з усіма почестями, включаючи червону доріжку, рукостискання та проліт літаків.

«Лише Північна Корея влаштувала б такий прийом для обвинуваченого у військових злочинах», — зазначає Беннетт.

Журналіст підкреслює, що такий прийом знаменує кінець ізоляції Путіна від Заходу і перетворює його з «ізгоя» на «партнера».

«Це — демонстративне завершення його ізоляції від Заходу у найефектніший спосіб. Замість санкцій Дональд Трамп винагородив Путіна фактично державним візитом. Ізгоя тепер більше сприймають як партнера», — додає кореспондент.

Нагадаємо, переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним пройходять на американській військовій базі Elmendorf-Richardson у штаті Аляска, Анкоридж. Змінився формат зустрічі з очільником Росії Володимиром Путіним на саміті в Алясці.

Під час зустрічі лідери зійшли з літаків та привітали одне одного на червоній доріжці. Усміхнений Трамп навіть аплодував російському президенту, коли той підійшов до нього. Після цього вони потиснули руки перед численними камерами та делегаціями.