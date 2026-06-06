Лист адресовано не Путіну?: Le Monde дізналося, кому насправді написав Зеленський

Le Monde: Лист Зеленського мав на меті особисто принизити Путіна та посіяти розбрат серед еліт РФ / © ТСН

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Лист Володимира Зеленського до диктатора Путіна насправді адресований російським елітам, які втомилися від війни в Україні.

Таку думку висловили у французькому виданні Le Monde.

За інформацією джерел видання, ідея листа вимальовувалася в голові Володимира Зеленського з кінця травня. Протягом кількох днів, за словами близьких до українського президента, Зеленський зважував кожне слово свого листа, уявляючи, як ранити гордість свого ворога, Володимира Путіна, — навіть шляхом відвертого приниження.

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Уїдливе послання, покликане продемонструвати перевагу Києва на полі бою та викрити військову, економічну та моральну слабкість Москви, було нарешті надіслано у четвер, 4 червня, незадовго до виступу російського диктатора на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

«Саме Зеленський вирішував, коли це робити і які ідеї презентувати», — сказав анонімно український чиновник, член Офісу президента. Хоча президент тісно співпрацює зі своїми європейськими партнерами, зокрема з країнами «Європейської трійки» (Німеччина, Франція та Велика Британія), «ніхто не знав, що він готує цього листа», — наполягає джерело видання з ОП.

Адресований диктаторові Росії, але насправді спрямований на те, щоб привернути увагу світу, лист виглядає як простягнута рука Путіну.

«Україна пропонує припинити цю війну», — написав Зеленський, запропонувавши Путіну призначити дату зустрічі на нейтральній території, такій як Швейцарія, Туреччина чи арабська країна, за присутності Сполучених Штатів та європейців.

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У відповідь президент Росії спочатку запросив Зеленського до Москви. Потім також додав: «Я не бачу сенсу зараз», доки не буде досягнуто остаточної угоди, яка задовольнятиме цілі Росії.

Це мало що змінило. Зеленський навряд чи очікував, що автократ зустріне його з розпростертими обіймами, щоб укласти припинення вогню — яке мало бути запроваджено з «гідністю», як він писав. За словами чиновника в Києві: «Цей лист звернений до Путіна, а також до наших партнерів і російської еліти, щоб сказати їм, що вони повинні називати речі своїми іменами та чинити тиск, щоб це припинилось».

Образ України, здатної кинути виклик Москві

Слова Зеленського сиплють сіль на рани Росії: після чотирьох років боїв Москва не змогла перемогти. Що ще гірше, російський наступ на фронті помітно сповільнився за останні місяці, і Путін тепер стикається із загрозами на власній території.

За кілька годин до відправлення листа українська армія здійснила атаку безпілотників на Санкт-Петербург, продемонструвавши, що це нове покоління зброї може долати понад 1000 кілометрів.

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«Як ви добре знаєте, ця відстань не є межею наших можливостей», — написав Зеленський у своєму листі з ноткою виклику.

«Ви б не змогли впоратися [з війною] без допомоги Північної Кореї», — продовжив український президент, описуючи Росію як державу, що занепадає і залежить від своїх союзників, особливо від Китаю.

Образ України, здатної кинути виклик Москві, покликаний зруйнувати ідею, що вкорінена в свідомості Дональда Трампа, що Росія обов’язково матиме перевагу, оскільки, як заявив американський президент, «це набагато більша країна». Перш ніж його увага переключилася на Близький Схід через війну в Ірані, Трамп, здавалося, прагнув скріпити мир між Києвом і Москвою, бачачи лише один варіант: нав’язати Києву територіальні поступки. Трамп, який розчарувався зарозумілістю Зеленського, уявляв собі, як змусити Україну до капітуляції, наполягаючи на підписанні мирного плану, розробленого адміністрацією США, який насправді відображав більшість вимог Росії.

«Українці, з силою та мужністю, довели, що помилялися всі ті, хто казав нам шість місяців тому, що Україна розпадеться [і] що ми повинні поспішати та прийняти неприйнятне», — прокоментував Еммануель Макрон 5 червня на полях саміту, який об’єднав Європейський Союз та балканські країни в Чорногорії.

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У цьому конфлікті Європа має намір повернути собі дипломатичну роль, яку раніше монополізували США. У п’ятницю лідери «Європейської трійки» оголосили, що зустрінуться із Зеленським у Лондоні в неділю, щоб «підбити підсумки роботи, виконаної на користь справедливого та міцного миру в Україні та на європейському континенті».

Переговори з російським диктатором поки що залишаються примарними. Але німецький, британський та французький лідери, як і український президент, побоюються, що російські військові невдачі підштовхнуть Путіна до безрозсудної ескалації, тому прагнуть відновити контакт з Москвою, щоб розшифрувати наміри Кремля.

Замість того, щоб звертатися до російського президента, історик Тімоті Гартон Еш, професор європейських досліджень Оксфордського університету у Великій Британії, у записці, опублікованій 26 травня аналітичним центром Європейська рада з міжнародних відносин (ECFR) під назвою «Ось як перемогти Володимира Путіна», запропонував звернутися до трьох інших російських груп: економічної, професійної та бюрократичної еліт, щоб припустити, що інші відносини з Росією можливі.

«Це мало що змінить у короткостроковій перспективі, але може принести плоди, коли настане момент змін», — написав він.

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Відродження полум’я російської опозиції

У своєму листі Зеленський, схоже, дотримується цієї стратегії. Зеленський зображує 73-річного Путіна людиною, що застрягла в минулому, наляканою та виснаженою чвертю століття перебування при владі.

«Ті роки могли бути зовсім іншими», — написав український лідер, ніби прагнучи відродити полум’я російської опозиції, яка перебуває в жалобі після вбивств кількох її лідерів.

Київ, як і європейці, помітив втому частини російської громадськості щодо війни. У своєму посланні, спираючись на розвідувальні служби, Зеленський розкрив плани Путіна: «продовжувати війну у 2027 та 2028 роках».

«Вчора я отримав повідомлення про втрати вашої армії на фронті в Україні протягом травня. Знову ж таки, кількість перевищила 30 000 російських солдатів, убитих та тяжко поранених. Ми підтримуємо цей рівень місяць за місяцем», — заявив президент України.

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«Лист Зеленського не спровокує повстання в Росії. Але він посіяє розбрат серед еліт та керівництва армії», — проаналізував Кирило Мартинов, головний редактор «Нової газети Європа», російського опозиційного ЗМІ у вигнанні, в розмові з Le Monde.

«Час вдалий: лист Зеленського з’явився на тлі посилення ознак соціальної та політичної втоми в Росії. Він також з’явився після того, як російські бізнесмени поїхали до Києва та доповіли Путіну: динаміка для переговорів існує, і Зеленський розігрує цю карту», ​​– додала Фаріда Рустамова, російський політолог і головний редактор сайту «Власть».

Особиста погроза Путінові

Зеленський знає, що його супротивник параноїк, і у своєму листі попереджає його про небезпеку, яку може принести триваюча війна.

«Якщо ви особисто не дійдете висновку, що настав час припинити цю війну, Україна продовжуватиме боротьбу за своє існування. (…) Але вам також доведеться набагато наполегливіше боротися за власне існування — не російське, а саме своє», — сказав він, нагадавши Путіну уроки історії: «Коли Росія втомлюється, приходять зміни».

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Нагадаємо, 4 червня президент Володимир Зеленський написав відкритого листа очільникові РФ Володимиру Путіну.

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