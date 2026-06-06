Лист Зеленського до Путіна викликав нову хвилю істеричних заяв у Кремлі: подробиці

Кремль. / © Associated Press

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У Кремлі визнають, що так звана «сво» — тобто розпочата ними війна — триває довго. Втім, водночас натякають, що наразі вона не закінчується.

Про це зухвало заявив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков.

Він зухвало акцентував на тому, що війна триває вже п’ятий рік. Однак Пєсков дав зрозуміти, що РФ зупинятися не збирається і навіть пояснив чому. З його слів, для Москви «важливо досягти наших інтересів, виконати завдання, які ставилися на початку „сво“.

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Очільниця Ради Федерацій Валентина Матвієнко зухвало заявила, мовляв, країна-агресорка Росія змінювати курс не планує. Москва, висловилася вона, «ні на йоту не відходить від своїх позицій, буде добиватися своїх цілей або на переговорах, або шляхом „сво“.

Посадовиця цинічно повторила кремлівський наратив про нібито «першопричини конфлікту кризи», бо нібито без «їхньої ліквідації неможливий довгостроковий мир».

Війна в Україні — заяви Путіна

Сам диктатор Володимир Путін розкрив умову, за якої завершить війну в Україні. Він зухвало наголосив, що РФ має виконати всі свої задекларовані завдання та «досягнути поставлені цілі».

Водночас «фюрер» заявив, що нібито готовий до переговорів і навіть може розглянути компроміси, що «обумовлені в Анкориджі». Крім того, він нахабно додав, мовляв, «контроль Росії над Донбасом» та укладення угоди з Україною «не суперечать одне одному».

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Крім того, Путін знову звинуватив Володимира Зеленського в нібито нелегітимності. Він наголосив, мовляв, що знайти тих, хто має підписати від України документи з Росією, можна, «було б бажання».

Дата публікації 08:55, 06.06.26 Кількість переглядів 33 Путін прочитав лист Зеленського двічі! «Російська сторона знов обирає війну. Слабка відповідь!»

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