Литва передала допомогу для енергетичної інфраструктури України

Відключення світла / © ТСН.ua

Реклама

Литовський оператор системи електропередачі Litgrid передав Україні черговий пакет підтримки, спрямований на зміцнення енергопостачання та відновлення пошкодженої інфраструктури.

Про це пише видання Delfi.

Як повідомляє Litgrid, Україна отримала понад 7 тисяч скляних ізоляторів, які застосовуються на лініях електропередач та підстанціях. Це обладнання більше не використовується у литовській мережі, однак перебуває у чудовому технічному стані.

Реклама

«Модернізуючи мережу електропередач Литви, ми можемо передати українським колегам частину обладнання та матеріалів, які й досі справні, але вже не застосовуються в нашій інфраструктурі. Ми зібрали їх з різних регіонів країни, і все успішно доставлено в Україну. Переконані, що це обладнання допоможе швидше відновити роботу ліній електропередач та підстанцій української енергосистеми», — заявив генеральний директор Litgrid Рокас Масюліс.

У компанії підкреслюють, що передані ізолятори є критично важливими для безпечної та стабільної роботи електромереж.

Це вже сьомий пакет підтримки, який Litgrid надає Україні. Раніше держава передала чотири високовольтні автотрансформатори та інше стратегічне обладнання для енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що внаслідок атак на Україну були пошкоджені енергосистеми. Західні партнери України наразі надають допомогу.