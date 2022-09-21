Люблінський трикутник: Зеленська у США зустрілася з першими леді Польщі та Литви

Президент України Володимир Зеленський братиме участь у загальних дебатах на Генеральній асамблеї ООН.

Про це він заявив у своєму нічному відеозверненні.

Зрозуміло, виступ відбудеться у відеоформаті.

«Але хоч би яким був формат, позиція нашої держави прозвучить, як завжди, чітко й вагомо», - зауважив він.

Також вже розпочався візит першої леді України у Сполучені Штати, стартували зустрічі в межах Генасамблеї ООН.

Олена Зеленська вже зустрілася з першими леді Польщі та Литви – це формат Люблінського трикутника. А також прийняла дев’ятьох дружин президентів і прем’єр-міністрів із різних країн в Українському інституті Америки в межах Саміту перших леді та джентльменів.

«Це перший такий захід у межах нашого формату співпраці. Важливі рішення очікую після зустрічей Премʼєр-міністра України Шмигаля з лідерами держав на полях Генасамблеї», - резюмував глава держави.

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Нагадаємо, в межах свого візиту до Лондона Олена відвідала прийом у Букінгемському палаці, який організував король Чарльз III та королева-консорт Камілла для високопоставлених гостей та королівських осіб.

Перша леді України також зустрілася з принцесою Уельською Кетрін. Вони обидві були одягнені в чорне вбрання і сиділи по обидва боки від каміна в кріслах із картатої тканини з рожевими орхідеями на задньому плані. Про що розмовляли Кетрін та Олена, не повідомляється.

Зауважимо, що раніше перша леді розповіла, як війна змінила стосунки із Зеленським.

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