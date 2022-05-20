"Люблю вас, не підведу": Зеленський подякував за довіру у третю річницю свого президентства

Президент України Володимир Зеленський у третю річницю своєї інавгурації на посаді подякував громадянам за довіру.
Зеленський також зізнався, що пишається бути президентом.
Про це глава держави сказав у відеозверненні 20 травня.
"Сьогодні – три роки, як я став президентом України. Дякую за довіру. Пишаюсь тим, що я – президент. Люблю вас! Не підведу! Слава Україні!" – сказав Зеленський.
Зазначимо, що саме 20 травня 2019 року в будівлі парламенту відбулась інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. Зокрема, з цим президента привітав радник голови його офісу Михайло Подоляк, написавши, що Зеленський – людина, яка опинилася у потрібний час у потрібному місці.
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