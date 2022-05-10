Кулеба розповів, коли Україна отримає статус кандидата на вступ до ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував, чи стане Україна кандидаткою на вступ до Європейського союзу.

Віна наголосив, що якщо цього не відбудеться, то це означатиме ошуканство з боку Європи, та Україна цього не проковтне.

Про це голова МЗС сказав в інтерв’ю Financial Times.

Кулеба зазначив, що це три місяці тому Україна не мала перспективи на вступ до Європейського союзу, проте зараз усе змінилось. Український дипломат сказав, що Україна сподівається, що отримає статус кандидатки на вступ до ЄС уже в червні.

"Якщо ми не отримаємо статусу кандидата, це означає лише одне: що Європа намагається нас обдурити. І ми не збираємося це проковтнути. Україна - єдине місце в Європі, де люди помирають через цінності, на яких ґрунтується ЄС. І я вважаю, що це слід поважати", - заявив очільник МЗС України.

Нагадаємо, раніше президент Франції Макрон заявив, що вступ України до складу Європейського союзу, відповідно до чинних правил, може тривати роками і навіть десятиліттями.

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