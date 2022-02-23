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"Люди, тихо, ша, без кіпішу": Малюська звернувся до ув'язнених на "фені" через провокації РФ

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"Люди, тихо, ша, без кіпішу": Малюська звернувся до ув'язнених на "фені" через провокації РФ

Facebook/Денис Малюська

Він порадив не реагувати на провокативні відео 

За оперативною інформацією, РФ намагається запустити кілька бунтів у тюрмах через зв‘язки у злочинному світі.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Facebook. 

"У них не виходить. Але про всяк випадок: наступні кілька тижнів не реагуйте емоційно на сфальшовані відео та проплачені протести біля в‘язниць", - додав він.

Посадовець переконаний, що "все буде ок".

Також він звернувся до ув'язнених на "фені". 

"У нашій хаті свої порядки та закони. Ми проти беззаконня, тому люди, тихо, ша, без кіпішу", - зауважив він.

Феня - це кримінальний, блатний, злодійський жаргон. 

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін своїм указом визнав самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Крім того, Путін розпорядився запровадити війська на територію ОРДЛО.

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