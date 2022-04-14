Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Люди в погонах": Данілов розповів, кого РФ планувала призначити маріонетковою владою в Україні

Дата публікації
Перегляди
1903
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Люди в погонах": Данілов розповів, кого РФ планувала призначити маріонетковою владою в Україні

Росія хотіла призначити в Україні маріонеткову владу.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Росія планувала скинути законну владу України та призначити тут своїх маріонеток. За його словами, російськими посіпаками мали стати "люди у великих погонах". 

Про це він сказав у інтерв'ю ВВС. 

Данілов зазначив, що у нього є розуміння того, хто мав замість законної влади очолити Україну. Це були б не Янукович, Мураєв, Медведчук чи Царьов. Російськими посіпаками повинні були стати "люди в погонах", які за національністю є українцями. 

"Росіяни нами ніколи правити не могли, це неможливо Це моє припущення, що це - "люди у великих погонах". І на посаду прем'єр-міністра, і на посаду керівника держави", - сказав Данілов. 

Читайте також:

Як живуть люди у фронтовому Харкові під постійними обстрілами російських окупантів (жестовою мовою)

Як живуть люди у фронтовому Харкові під постійними обстрілами російських окупантів (жестовою мовою)
Наступна публікація