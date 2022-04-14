"Люди в погонах": Данілов розповів, кого РФ планувала призначити маріонетковою владою в Україні

"Люди в погонах": Данілов розповів, кого РФ планувала призначити маріонетковою владою в Україні

Росія хотіла призначити в Україні маріонеткову владу.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Росія планувала скинути законну владу України та призначити тут своїх маріонеток. За його словами, російськими посіпаками мали стати "люди у великих погонах".

Про це він сказав у інтерв'ю ВВС.

Данілов зазначив, що у нього є розуміння того, хто мав замість законної влади очолити Україну. Це були б не Янукович, Мураєв, Медведчук чи Царьов. Російськими посіпаками повинні були стати "люди в погонах", які за національністю є українцями.

"Росіяни нами ніколи правити не могли, це неможливо Це моє припущення, що це - "люди у великих погонах". І на посаду прем'єр-міністра, і на посаду керівника держави", - сказав Данілов.

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