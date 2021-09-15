"Люди в Росії повинні мати право вибору": в Європарламенті пропонують ЄС не визнавати вибори до Держдуми

"Люди в Росії повинні мати право вибору": в Європарламенті пропонують ЄС не визнавати вибори до Держдуми

Голосування за резолюцію відбудеться 15 вересня, а його результати будуть оголошені 16 вересня.

У проєкті звіту про майбутню стратегію відносин ЄС з Росією, який Європарламент планує затвердити у середу, депутати закликають ЄС бути готовим не визнавати російський парламент, якщо вибори до нього на цьому тижні будуть визнані сфальсифікованими.

Про це повідомляє EU Reporter.

"ЄС повинен бути готовий не визнавати парламент Росії та розглянути питання про виключення Росії з міжнародних організацій із парламентськими асамблеями, зокрема з Парламентської асамблеї Ради Європи, якщо парламентські вибори 2021 року в Росії будуть визнані шахрайськими та такими, які булі проведені з порушенням демократичних принципів та міжнародного права", - йдеться в документі.

"Люди в Росії повинні мати право вибору, як і люди в будь-який іншій демократичній країні. Коли ключові гравці опозиції і противники російської правлячої партії сидять у тюрмах або під домашнім арештом, тоді вибору немає. Репресії Кремля щодо всіх кандидатів від опозиції, вільних ЗМІ або НУО підривають легітимність і справедливість виборів. Ми повторюємо, що необхідно звільнити лідера опозиції Олексія Навального, а також всіх, хто підтримував його під час мирних акцій протесту", - заявив автор звіту Андрюс Кубілюс.

У звіті наголошується, що ЄС слід співпрацювати з Москвою з питань, які становлять спільний інтерес, таких як контроль над озброєннями, будівництво миру, глобальна безпека чи зміна клімату. Така співпраця, однак, повинна бути суворо обумовлена ​​готовністю Кремля дотримуватись прав людини та міжнародного законодавства.

Голосування за резолюцію відбудеться 15 вересня, а його результати будуть оголошені 16 вересня.

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