"Людина більше не "слуга народу": Арахамія пояснив, чому запустив процедуру відставки Разумкова

"Людина більше не "слуга народу": Арахамія пояснив, чому запустив процедуру відставки Разумкова

За його словами, причиною стали розбіжності щодо закону про олігархів.

Крісло спікера Верховної Ради належить фракції "Слуга народу", і вона може замінити того, чия думка не збігається з думкою фракції.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив глава фракції Давид Арахамія, пише ЛІГА.Новини.

За словами Арахамії, причиною початку збору підписів за відкликання спікера Ради Дмитра Разумкова стали розбіжності щодо закону про олігархів.

"Ми бачимо, що на цьому питанні повністю розходяться наші погляди, і хтось не хоче, щоб закон був прийнятий, принаймні, в такому вигляді, і щоб він працював", – заявив він.

За словами голови "Слуги народу", закон про олігархів досі не вийшов з парламенту, "тому що почалися різні юридичні відмазки": комітет і юридичне управління Ради розійшлися в думці, яка редакція закону повинна бути прийнята.

Протиріччя з Разумковим через закон про олігархів в "Слузі народу" називають "холодною регламентною війною", розповів Арахамія.

"Я чув сьогодні в ЗМІ закиди, що це (заміна спікера – ред.) узурпація влади. Я всім нагадую, що крісло спікера фактично належить "Слузі народу" станом на зараз, і чинний спікер був делегований від "Слуги народу"... Якщо людина більше не "слуга народу", або не збігаються у неї думки зі "Слугою народу", вона буде просто замінена, як всі інші посади, як в Кабінеті міністрів, де ми плануємо обговорювати заміни на стратегічній сесії ", – резюмував Арахамія.

Нагадаємо:

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія почав процедуру збирання підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

з посади голови Верховної Ради. Згодом Арахамія направив ще одне звернення до Ради про відставку Разумкова, але вже не від фракції, а від свого імені.

до Ради про відставку Разумкова, але вже не від фракції, а від свого імені. Своєю чергою Дмитро Разумков заявив про намір відстоювати свою позицію, оскільки вважає, що підстав для його відкликання немає.

"Слуги народу" збирають підписи за відставку спікера Парламенту Дмитра Разумкова

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