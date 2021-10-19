Людмилу Буймістер вигнали із фракції "Слуга народу"

Вона не підтримала закон про олігархів, а також голосувала проти того, щоб звільнити Дмитра Разумкова з посади спікера Ради.

Нардепку Людмилу Буймістер виключили зі складу фракції "Слуга народу".

Про це повідомляє речниця партії "Слуга народу".

Чому Буймістер виключили із партії - речниця фракції Юлія Палійчук не назвала.

Нагадаємо, вчора, 18 жовтня, стало відомо, що "Слуги народу" хочуть вигнати із партії Людмилу Буймістер. Таке рішення вони прийняли на засіданні фракції.

Зазначимо, у вересні очільник фракції Давид Арахамія заявив, що Людмилу Буймістер потрібно виключити зі "Слуги народу" за її "червону позицію". Зокрема, вона не голосувала за закон про олігархів. Також не підтримала рішення монобільшості щодо звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Нардепка у коментарі PavlovskyNEWS розповіла, що рішення на фракції щодо її виключення ухвалювали без її присутності. "Головна претензія полягала в тому, що ходжу на ефіри і пояснюю людям правду про те, що відбувається у країні", - пояснює вона.

Хто така Людмила Буймістер

Людмилу Буймістер обрали народною депутаткою від 223 округу (Шевченківський район міста Києва).

Народилася в 1985 році у Москві. Закінчила Московський державний інститут міжнародних відносин та Лондонську бізнес-школу.

Як повідомляє "Чесно", від 2002 до 2004 року працювала помічницею головного юриста у компанії ЮКОС (Росія).

Була радницею голови ради директорів корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Сергія Тарути та працювала в інших компаніях і корпораціях, які, за інформацією "Чесно", належать Таруті.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський скликає Верховну Раду на позачергове засідання 21 жовтня: що планують розглядати.

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