"М*дак Путін поламав усі плани Китаю": Арестович пояснив, чим Кремль насолив Піднебесній

КНР також дала зрозуміти, що їй війна в Україні непотрібна.

Президентові Росії Володимирові Путіну не варто розраховувати на військову допомогу Китаю, адже очільник кремля обдурив Пекін щодо своїх планів вторгнення до України.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю каналу "Центр".

"Я думаю, що він (Китай – ред.) знав про операцію (вторгнення РФ до України – ред.). Він справжніх масштабів міг не знати і справжньої безглуздості, яку вони покажуть. Їм сказали: "Зачекайте, заберемо Харків та Маріуполь, вийдемо на кордони і все". Обдурив Путін навіть китайців, на яких розраховував", – розповів Арестович.

Він також звернув увагу на те, що представники Китаю сказали дуже важливу річ після зустрічі з представниками США. Так, китайці назвали війну в Україні саме війною, а не спеціальною операцією.

"І друге – вони сказали, що Китаю ця війна непотрібна. Світова торгівля – це морська торгівля, 70% – морем. Китайці вирішили кинути цьому альтернативу – побудувати сухопутні шляхи, зокрема через Росію, Україну тощо. Ця війна поламала їм усі плани. Путін зламав китайську стратегію. Як вони мають до цього ставитись? М*дак!" – наголосив радник голови президентського офісу.

Арестович зауважив, що коли в російських ЗМІ почали обговорювати те, що Китай постачатиме зброю Росії або допомагатиме військовим шляхом, "вони (китайці – ред.) одразу оголосили черговий спалах ковіду, промисловість закривається, дали зрозуміти, що нічого не буде".

Нагадаємо, на початку квітня з’явилася інформація про те, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу довго не з’являвся на публіці з тієї причини, що їздив до КНДР та Китаю просити про боєприпаси. В Китаї йому відмовили.

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