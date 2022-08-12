"М’яч буде на боці України": експерт спрогнозував, коли Путін спробує запропонувати "поганий мир"

Російський диктатор Володимир Путін може піти на мирні переговори з Україною приблизно в листопаді 2022 року. Це може відбутися у разі здобуття українськими військами стратегічної переваги у Херсонській області.

Якщо Путін хоче зберегти хоча б якийсь вплив на НАТО, йому доведеться домовлятися як із Заходом, так і з Україною.

Про це британський експерт з питань України Тімоті Еш написав у своїй колонці на сайті "НВ".

Такі перемовини можуть бути ініційовані вже до зими, адже військовий потенціал Росії суттєво виснажився, а наступ ворожих військ сповільнився.

"Найімовірнішим є те, що битва за Херсон закінчиться протягом наступних кількох місяців, а потім, після першої спроби восени нагнути Європу з енергетичного питання, Путін запропонує якийсь мир – приблизно – у листопаді. М’яч буде на боці України – чи погодитись знову на поганий мир (як це було з "Мінськом-1" чи "Мінськом-2") –чи продовжувати боротьбу", – висловив думку експерт.

"У мене таке відчуття, що цього разу навколо України набагато більше єдності та рішучості боротися, доки не буде повернуто набагато більше території – південь, Запоріжжя та порти на Херсонщині – ключові. Це те, що може забезпечити Україні зміцнення миру", – зазначив Еш.

На його переконання, порівняно з умовами, за яких підписувалися перші та другі Мінські угоди, нові домовленості укладатимуться або на умовах рівності або за переваги української сторони. Це перш за все пов’язано з тим, що військова міць обох сторін зараз дуже відрізняється від тієї, яка була 2014 року. Так, Україна отримала від Заходу необхідне озброєння і має перевагу в "загальній військовій динаміці".

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович висловив думку, що обстрілюючи Запорізьку АЕС, росіяни хочуть створити переговорний майданчик з Україною.

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