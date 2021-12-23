"М'яч на їхньому боці": Путін розповів про реакцію США дати Москві гарантії щодо "безпеки"

Путін каже, що у Москві бачать готовність Вашингтона розпочати цю дискусію.

Президент Росії Володимир Путін, який заявляв, що вимоги Москви до США і НАТО не є ультиматумом, позитивно оцінює реакцію Штатів на так званий проєкт "гарантій безпеки" Москви.

Про це він сказав на пресконференції 23 грудня.

За його словами, мовляв Росія дбає про свою безпеку, а тому хоче розуміти як вона буде забезпечена. Нібито з цієї причини, як уточнив Путін, Москва і висунула низку вимог і, мовляв, американська сторона готова до початку дискусії.

"Тому без жодних хитрощів ми прямо порушили питання: жодного руху НАТО на схід далі бути не повинно. М'яч на їхньому боці – вони повинні нам щось відповісти. Загалом ми бачимо поки що позитивну реакцію. Американський партнер нам говорить про те, що вони готові до початку цієї дискусії, цих переговорів на початку року в Женеві", - сказав Путін.

Глава Кремля уточнив, що для перемовин вже визначено представників, які представлятимуть РФ і США.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва проведе із США три раунди переговорів щодо так званих "гарантій безпеки", перший з яких може відбутися вже на початку 2022 року.

Раніше МЗС РФ опублікувало текст проєкту Договору між Росією та США щодо "гарантій безпеки", а також Угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО.

Москва вимагає від НАТО юридично закріпити відмову від приймання України до Альянсу. Росія пропонує США підписатися під тезою про те, що відтепер з Україною заборонено розвивати "двосторонню військову співпрацю".