"М'яч запущений": у Британії вважають, що після смерті Пригожина Путіна замінять, "його дні злічені"

Олігархи та еліта більше не бачать у диктаторові надійного гаранта свого статусу.

Голова британського парламентського комітету з питань оборони Тобіас Еллвуд висловив думку про те, що із загибеллю ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина дні диктора РФ Володимира Путіна "дуже сильно злічені". Що більше - очільник Кремля керує через страх, а не лояльність. Тому його змінять.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Sky News.

Еллвуд наголошує, що не згодний з думкою деяких аналітиків, що після ліквідації очільника ПВК "головна загроза для Путіна зникла" і він навіть може стати сильнішим. Натомість він заявив: "усунення інодумців у таких масштабах, як зараз робить Путін", свідчить про те, що його довіра до найближчого оточення зникла.

За словами британського політика, зараз в Російській Федерації олігархи та еліта більше не бачать в президенті надійного гаранта свого статусу.

"Можливо, Пригожин і мертвий, але шкоди завдано, тому що він підняв завісу над тим, наскільки погано йшло вторгнення Путіна до України", – сказав Еллвуд.

Депутат зауважує, що кремлівський диктатор глибоко принижений на багатьох фронтах. Адже "Вагнер" був "дуже грізним підрозділом" в Україні і одним з небагатьох компетентних російських бойових підрозділів. Втім, тепер цього немає.

"Коли російський лідер втрачає популярність серед еліт, російська історія демонструє, що слабкість швидко і безжально використовується. Я підозрюю, що його замінять. Можливо, не в короткостроковій перспективі, але, безумовно, м'яч вже запущений. Я підозрюю, що дні Путіна дуже сильно злічені", – зазначив він.

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Як повідомлялося, російський диктатор заявив, що Євген Пригожин припустився серйозних помилок. Разом з тим Путін заявив, що "вагнерівці" зробили внесок "у спільну справу".

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