М'яч знову на боці Заходу: Путін має намір змусити світ грати за його правилами

Після того як на переговорах зі США в Саудівській Аравії Україна погодилася на негайне 30-денне припинення вогню, лідери західних держав в один голос заявили, що тепер "м'яч на боці Росії" і висловили надію, що Путін наслідуватиме приклад України. Але кремлівський диктатор, схоже, грає за своїми правилами, які хоче нав'язати не лише Україні, а й Заходу.

Про це пише The Guardian.

"Замість того, щоб розпочати гру, Путін взяв м'яч, надряпав на ньому новий список умов і жбурнув його назад, заявивши, що гра не може продовжуватися, поки інша сторона не почне грати за його правилами", – йдеться у статті.

На пресконференції у Кремлі Путін заявив, що "ідея правильна, і ми її, безумовно, підтримуємо". Після цього пролунало "але", яке розвіяло всі ілюзії, якщо вони ще в когось були, про те, що угода про припинення вогню може бути досягнута легко і швидко.

За словами Путіна, "є питання", які Росії та США необхідно обговорити, перш ніж сісти за стіл переговорів. Крім того, він висловив "побоювання", що Україна використає місяць перепочинку для того, щоб мобілізувати сили та переозброїтися, тому на час припинення вогню Захід має припинити постачання зброї Києву.

"Послання було зрозумілим: Росія не збиралася зупиняти власне переозброєння. Україна побоюється, що Путін готується зробити саме те, в чому він звинувачує Київ: використати припинення вогню для переозброєння та посилення своєї армії на випадок, якщо переговори проваляться", — зазначають автори статті.

За останній місяць геополітичний ландшафт різко змінився на користь російського лідера, оскільки Дональд Трамп змінив зовнішню політику США на користь Москви, водночас загостривши відносини зі своїми союзниками.

Однак висунення спільної пропозиції про припинення вогню з боку США та України змінило ситуацію, змусивши Путіна шукати компроміс між напругою, що росте, між його амбіціями щодо захоплення України та спробами налагодити відносини з Трампом.

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Уникаючи прямої відмови Трампу, Путін, ймовірно, намагається виграти час, балансуючи на межі між відкритою конфронтацією з Трампом та нав'язуванням власних жорстких правил гри. Фактично це означає затягування переговорів.

"Путін використав одну зі своїх улюблених фраз: тверде "так" з наступним "але"", — пожартував один із російських політичних оглядачів.

Президент України Володимир Зеленський сприйняв відповідь Путіна як черговий цинічний трюк, назвавши його черговою маніпуляцією. За його словами, Путін "боїться прямо сказати Трампу, що хоче продовжувати війну". Він звинуватив російського диктатора в тому, що той висуває такі умови для припинення вогню, які свідомо неприйнятні чи нездійсненні, з однією метою – затягти переговори якнайдовше.

"Москва давно досягла успіху в затягуванні переговорів і використовує знайому тактику — дати рівно стільки надії на прогрес, щоб продовжувати переговори, уникаючи при цьому великих поступок", — пише видання.

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Очікується, що Москва наполягатиме на угоді з масштабними поступками з боку Києва та його союзників, включаючи демілітаризацію України, припинення західної військової допомоги та гарантії позаблокового статусу Києва. Введення іноземних миротворців в Україну також є неприйнятним для Кремля.

Крім того, Росія, ймовірно, домагатиметься міжнародного визнання своїх претензій на Крим і чотири області України, які їй вдалося частково окупувати за три роки війни. Путін може навіть вимагати обмежити військову присутність НАТО в країнах, що приєдналися до альянсу після 1997 року, коли почалося його розширення на колишні держави комуністичного табору.

На думку політичного аналітика Фонду Карнегі Олександра Баунова, у Трампа залишилося "не так багато" важелів тиску, щоб вплинути на Росію, якщо вона відмовиться від припинення вогню або тягтиме час, імітуючи переговори.

"Зіткнувшись з реальністю, що він не має реальних важелів впливу на Путіна для швидкої угоди, Трамп може знову об'єднатися з російським лідером — перетворивши вимоги Путіна на спільний порядок денний", — застеріг аналітик.

Нагадаємо, адміністрація Трампа може прагнути швидкого перезавантаження відносин з Росією, що ставить під загрозу інтереси України і може зробити Київ розмінною монетою. Присутність українських військових у Курській області стала незручним фактором для Білого дому.

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