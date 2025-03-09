"М'ясник з Білого дому": експрезидент Румунії різко розкритикував Трампа

Бесеску стверджує, що Трамп діє в інтересах Кремля та разом із Путіним прагне капітуляції України.

Колишній президент Румунії Траян Бесеску жорстко висловився на адресу Дональда Трампа, назвавши його "м’ясником з Білого дому" та звинувативши у свідомому ослабленні обороноздатності України на користь Росії.

У своєму дописі у Facebook Бесеску стверджує, що Трамп діє в інтересах Кремля та разом із Путіним прагне капітуляції України, що, на його думку, відкриє Росії шлях до Молдови та східного флангу ЄС.

"М’ясник з Білого дому! Безсоромно брешучи, Трамп пояснює світові, що Путін не є агресором і що він прагне миру. Насправді ж, Трамп свідомо послаблює обороноздатність України, щоб Путін міг вдень і вночі завдавати неспровоковані удари по містах та критичній інфраструктурі. Мета тандему Трамп-Путін – капітуляція України. Це відкриває Росії доступ до Республіки Молдова та східного флангу ЄС", – заявив Бесеску.

Він також наголосив, що Румунія має підтримувати Україну необхідними ресурсами, щоб вона могла існувати та вести переговори про прийнятний мир.

"Ми зобов’язані надати Україні необхідні ресурси, щоб країна могла існувати і вести переговори про прийнятний мир. Це буде нелегко, маючи в опонентах братство Трампа і Путіна", – підкреслив він.

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Колишній румунський лідер також припустив, що політика Трампа, попри гасло "Make America Great Again", фактично сприяє Путіну у вбивствах мирних українців.

"Ймовірно, в баченні Трампа MAGA також означає підтримку Путіна у вбивстві тисяч беззахисних українців, дітей, жінок і людей похилого віку, під російськими та іранськими бомбами злочинця Путіна. MAGA! Так! Але це буде неможливо з Трампом та його зграєю", – додав Бесеску.

Раніше виконувач обов’язків президента Румунії Іліє Болоян сказав, що бачить роль держави як вузла постачання союзницьких сил та країни, яка сприяє українському експорту.