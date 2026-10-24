«Мабуть, варто зробити це негайно»: Трамп заговорив про новий спосіб зупинити війну в Україні

Дональд Трамп / © Getty Images

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон міг би запровадити 200% мита проти України та Росії, аби спонукати сторони завершити війну.

Про це він заявив під час виступу перед своїми прихильниками.

Реклама

За словами глави Білого дому, тарифні обмеження нібито допомогли США завершити п’ять воєн. Тому він припустив, що Вашингтон міг би застосувати аналогічний механізм щодо України та Росії.

Реклама

«Ми завершили п’ять воєн завдяки митам. Я сказав: „Якщо ви продовжите воювати, ми введемо проти вас мито у розмірі 200%“, — і вони припинили воювати. Нам, напевно, варто негайно зробити те саме з Україною та Росією. Мені це навіть не спадало на думку», — сказав президент США.

Одразу після цього Трамп висловив сумнів, що запровадження мит змусить Україну та Росію припинити бойові дії.

Він пояснив, що США недостатньо активно торгують з обома країнами, аби тарифні обмеження мали відчутний вплив.

«Ми недостатньо багато купуємо у них, щоб так вчинити, тож це не спрацює», — резюмував глава Білого дому.

Реклама

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп висловив надію на швидке припинення російсько-української війни, назвавши бойові дії катастрофою.

Ми раніше інформували, що американський генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес заявив, що президент США останні два роки відверто діяв на користь Кремля.

Новини партнерів