Мадяр оголосив про «історичну угоду» з Україною: що відомо

Петер Мадяр. / © Associated Press

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Угорщина і Україна уклали угоду щодо низки прав, зокрема мовних та політичних, для угорської громади у Закарпатській області.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

«Історична угода між Угорщиною та Україною щодо освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади в Закарпатті набула чинності», — заявив Мадяр.

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Зауважимо, поки що офіційний та повний текст угоди не опубліковано. Втім, зі слів прем’єра, Україна взялася за реалізацію всіх пунктів в офіційному записі та включила угоду в План дій ЄС з меншин. До слова, внаслідок, виконання обіцянок щодо угорців фактично також стало вимогою Євросоюзу.

«За кілька тижнів нам вдалося вирішити справу, яку уряд Орбана не зміг вирішити за десять років», — наголосив Мадяр.

Петер Мадяр наголосив, як Європейська комісія, так і Європейська рада будуть стежити за дотриманням Україною зобов’язань. Якщо Київ не виконає своїх зобов’язань щодо прав меншин, подальший прогрес у процесі приєднання може бути заблоковано, наголосив угорський прем’єр.

Очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан назвала поступки України, після яких вона розблокувала вступ до ЄС. За її словами, йдеться про досягнення домовленостей щодо прав угорської меншини. Зокрема, Київ взяв на себе зобов’язання відновити систему шкіл для етнічних меншин, а також національної символіки, включно з угорськими прапором і гімном.

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Нагадаємо, раніше Петер Мадяр заявив, що нібито сто тисяч угорців у Закарпатській області не мають базових прав людини. Ситуацію з нацменшиною він назвав «особливою». З його слів, вирішення ситуації з нацменшиною є «обов’язковою умовою», щоб Будапешт погодився на початок переговорів між ЄС та Україною про вступ.

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