Мадяр пішов назустріч Зеленському: яку важливу домовленість досягли в Брюсселі

Володимир Зеленський і Петер Мадяр / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про готовність дозволити транзит українського зерна через територію своєї країни до Західної Європи. Таку можливість президент України Володимир Зеленський попросив розглянути на саміті Європейського Союзу в Брюсселі на тлі ускладнення морського експорту через російські атаки.

Про це повідомляє угорське видання Telex із посиланням на заяву Мадяра телеканалу RTL.

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За словами угорського прем’єра, Зеленський порушив питання транзиту українського зерна під час пленарного засідання саміту ЄС у п’ятницю. Оскільки транспортування зерна Чорним морем наразі стало неможливим, український президент попросив Польщу, Румунію, Словаччину та Угорщину знову дозволити перевозити українську аграрну продукцію своєю територією до країн Західної Європи.

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Подібний механізм діяв на початку повномасштабної війни, коли Україна шукала альтернативні маршрути експорту в умовах російської блокади морських шляхів.

Мадяр підтвердив, що під час розмови із Зеленським ішлося, зокрема, про можливість перевезення кукурудзи залізницею в опломбованих вагонах.

«Я сказав, що якщо це буде лише транзит через країну, то, очевидно, цьому немає жодних перешкод», — заявив угорський прем’єр телеканалу RTL.

Таким чином, Мадяр висловив згоду на українське прохання щодо транзиту зерна за умови, що вантажі лише прямуватимуть через територію Угорщини до інших країн, а не залишатимуться на угорському ринку.

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Що перешкоджає експорту українського зерна

Як зазначає Telex, російські атаки на українську портову інфраструктуру створюють загрозу для морського експорту зерна. Через це Україна може знову зіткнутися з масштабними труднощами у вивезенні аграрної продукції, як це сталося на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Проблема виходить за межі України, адже перебої з постачанням українського зерна здатні вплинути на міжнародні продовольчі ринки та глобальні ланцюги постачання.

За даними, наведеними виданням, Україна залишається одним із провідних світових експортерів зерна, забезпечуючи близько 3% світового ринку. У першій половині 2026 року українські порти, попри війну, обробили понад 42 млн тонн вантажів.

На початку повномасштабної війни у 2022 році проблему морського експорту вдалося частково розв’язати завдяки посередництву Туреччини. Тоді було погоджено спеціальний коридор, яким українське зерно могло транспортуватися морем за зобов’язанням Росії не перешкоджати перевезенням. Цей механізм діяв із перебоями протягом наступних років, однак ситуація знову загострилася після нових російських атак.

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Зеленський і Мадяр продовжать переговори

Окремо угорський прем’єр розповів, що його особиста зустріч із Зеленським у Брюсселі тривала близько 15 хвилин. Сторони домовилися продовжити переговори на рівні міністрів і визначити конкретні спільні проєкти.

Серед можливих напрямів співпраці Мадяр назвав відбудову шкіл і лікарень, а також економічні інвестиції на Закарпатті.

За його словами, наступна зустріч лідерів може відбутися за кілька місяців, якщо переговори просуватимуться успішно, зокрема щодо виконання домовленостей про права національних меншин.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр провели зустріч під час саміту ЄС у Брюсселі у п’ятницю, 16 жовтня. Очільник угорського уряду запевнив у повній підтримці України на тлі неспровокованої та несправедливої російської агресії, яка триває вже п’ять років.

Раніше Угорщина виступила проти планів зберігати українську нафту на своїй території, а прем’єр-міністр Петер Мадяр заявив, що вважає такий проєкт загрозою для країни.

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