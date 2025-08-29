"Мадяр" "посварив" Сікорського і Сіярто: політики вибухнули заявами на адресу один одного

Радослав Сікорський і Петер Сіярто. / © Associated Press

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів на "нападки" на свою адресу, які пролунали від очільника МЗС Угорщини Петера Сіярто.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Петере, як Європейська комісія неодноразово заявляла, Угорщина може отримувати нафту з неросійських джерел, не фінансуючи військову машину Путіна", – заявив польський міністр.

Він закликав до солідарності з Україною та додав, що "герої 1956 року дивляться на вас". Зауважимо, йдеться про повстання у Будапешті проти комуністичної диктатури.

Нагадаємо, перепалка між політиками почалася після того, як Угорщина заборонила "Мадяру", командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту Бровді в'їзд до країни. Причиною назвали атаки на нафтопровід "Дружба".

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський відреагував на таку заборону Угорщини та запросив "Мадяра" до Польщі. Польський політик також розкритикував рішення, оголошене очільником МЗС Угорщини Петером Сіярто під час смертоносної російської атаки на Київ.

Після цього глава МЗС Угорщини "накинувся" на свого колегу Радослава Сікорського. Мовляв, "загроза енергетичній безпеці Угорщини не має нічого спільного зі свободою України".

