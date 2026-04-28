Мадяр приїде до України: коли та де зустрінеться із Зеленським

Петер Мадяр

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр пропонує провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на початку червня. Місцем для переговорів Мадяр обрав місто Берегове, щоб обговорити перезавантаження відносин між країнами та права угорської меншини.

Про це Петер Мадяр повідомив на своїй сторінці у Facebook за результатами зустрічі з мером Берегового Золтаном Баб’яком.

За словами Мадяра, головною метою запланованого візиту є переведення дипломатичних відносин між Україною та Угорщиною на «нову основу». Мадяр прагне знайти компроміс у питаннях, що роками створювали напруженість між державами, зокрема щодо становища етнічних угорців на Закарпатті.

Політик наголосив на необхідності забезпечити закарпатським угорцям повні культурні та мовні права. Він заявив про намір припинити «обмеження прав», які, за його словами, тривають уже понад десять років.

«Поступки, оголошені українським урядом 2025 року у сфері освіти, є перспективними, але недостатніми», — заявив Мадяр.

Петер Мадяр та Золтан Баб'як.

Також він додав, що наразі угорська сторона очікує на офіційне підтвердження та запрошення від української влади до Берегового. Мадяр сподівається, що безпосередній діалог на території Закарпаття допоможе швидше розв’язати суперечливі питання.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський прокоментував зміну політичного ландшафту в Угорщині та окреслив принципи, за якими Київ планує будувати діалог із майбутнім урядом Петера Мадяра.

Варто нагадати, що вже 9 травня Петер Мадяр офіційно очолить уряд Угорщини: які перші кроки анонсував новий лідер, чи поверне Будапешт вкрадені мільйони Ощадбанку та куди тікатиме команда Орбана — читайте у матеріалі ТСН.ua.

