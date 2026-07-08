Мадяр раптово зустрівся із Зеленским: про що вдалось домовитись

Мадяр / © Associated Press

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Лідер Угорщини Петер Мадяр повідомив, що мав коротку незаплановану розмову з президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО. За його словами, сторони домовилися провести зустріч найближчим часом.

Про це повідомляє «Українська правда».

«Вчора у мене була можливість коротко поговорити із Зеленським, і ми домовилися зустрітися у найближчому майбутньому», — заявив Мадяр перед початком пленарного засідання саміту.

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Також угорський політик висловив підтримку Україні у контексті російської агресії.

«Я хочу дуже чітко висловитися щодо війни і сказати, що Україна — це жертва, Росія — це брутальний агресор. Україна має право захищати свою територіальну цілісність», — зазначив він.

Водночас Мадяр додав, що Угорщина не планує передавати зброю чи відправляти військових.

Як ми писали, Зеленський готується до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, під час якої Україна планує представити нову стратегію щодо завершення війни. Київ робить ставку на посилення підтримки з боку США, зокрема на отримання додаткового озброєння та гарантій безпеки. Одним із ключових питань переговорів може стати розширення можливостей України щодо закупівлі необхідної зброї. Українська сторона прагне домогтися справедливого миру без тиску на Київ щодо територіальних поступок, а також зберегти підтримку партнерів у протистоянні російській агрес

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