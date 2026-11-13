Мадяр розкрив деталі короткої зустрічі із Зеленським і заінтригував заявою про нові переговори: подробиці

Петер Мадяр / © Associated Press

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Прем’єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що на полях саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні мав 10–15-хвилинну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він сказав у розмові з Kossuth rádió, повідомляє Telex.

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З його слів, під час обговорення можливої зустрічі з президентом сторони розглядали не Будапешт і не Київ, а Закарпаття.

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«Ми говорили про зустріч із паном президентом, але йшлося не про Будапешт і не про Київ, а про Закарпаття. Наразі міністри закордонних справ узгоджують деталі, щоб вона могла відбутися вже наприкінці листопада», — повідомив Мадяр, але більше деталей не надав.

Нагадаємо, на саміті ЄС у Брюсселі 16 жовтня Мадяр та Зеленський зустрілися вперше. Під час переговорів лідери заявили про готовність продовжити контакти на рівні міністрів, зокрема щодо національних меншин в обох країнах. Окрім того, угорський прем’єр висловив «повну солідарність» з Україною, яка продовжує боротьбу із вторгненням Росії.

Окрім того, Зеленський отримав запрошення на заходи 23 жовтня з нагоди 70-річчя Угорської революції 1956-го. Втім, український лідер не прибув до Будапешта, а тому зустріч не відбулася.

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