Мадяр висловився про 90 млрд євро кредиту для України: блокуватиме чи ні

Лідер партії «Тиса» Петер Мадяр / © Associated Press

Лідер угорської партії «Тиса» Петер Мадяр дав зрозуміти, що не блокуватиме кредит від Євросоюзу для України на 90 млрд євро, оскільки рішення вже ухвалене. Водночас політик підтвердив, що Будапешт не братиме у ньому участі.

Про це він повідомив на пресконференції з іноземними ЗМІ.

Мадяр висловив свою думку щодо кредитної допомоги Україні, яку раніше блокував прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

«Я не певний, про що ми взагалі говоримо. Бо у грудні на зустрічі Європейської ради Орбан проголосував за те, що Угорщина не братиме участі в цьому кредиті, Європейська рада проголосувала за нього. Угорщина, Чехія та Словаччина не беруть участі у кредиті на 90 мільярдів, тому він не стосується нашої країни. Таким чином його і схвалили», — нагадав лідер «Тиси».

Він запевнив, що обговорить цю тему з очільниками європейських держав. Проте підкреслив, що поділяє позицію щодо неучасті Угорщини в цій програмі.

«Угорщина перебуває у дуже складній фінансовій ситуації, і нашим завданням є повернути сюди кошти ЄС, які нам належать. Ми не можемо брати на себе більше позик. Але рішення вже ухвалене Європейською радою у грудні, тому я не знаю, чому слід повторно піднімати це питання», — зауважив Мадяр.

Також політик звернув увагу на непослідовність Орбана, який регулярно переглядав свої рішення.

«Ми намагатимемося бути послідовними і чесними у нашій комунікації і не змінюватимемо нашу позицію що шість місяців«, — наголосив він.

Блокування 90 млрд євро від ЄС для України — що відомо

Нагадаємо, у лютому президентка Європарламенту Роберта Мецола повідомила, що ЄС погодив виділення Україні 90 млрд євро кредиту для забезпечення роботи держустанов, зміцнення оборони та європейської безпеки. Мецола підписала документ, зазначивши, що ці кошти допоможуть наблизити справедливий мир та інтеграцію України до ЄС.

Однак у березні Угорщина та Словаччина заблокували кредит Україні від ЄС на 90 млрд євро, висунувши ультиматум щодо ремонту нафтопроводу «Дружба», пошкодженого російським обстрілом. Орбан і прем’єр Словаччини Роберт Фіцо використали право вето як інструмент шантажу, вимагаючи допуску інспекторів до труби.

Невдовзі ЄС заморозив кредитну заявку Угорщини на 16 млрд євро за програмою SAFE через те, що Орбан заблокував надання 90 млрд євро Україні та 20-й пакет санкцій проти Росії. Дипломати назвали причину суто політичною: Будапешт порушує принцип «лояльного співробітництва», перешкоджаючи країні, що бореться з агресією.