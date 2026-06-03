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Мадяр висловився про втрату територій Україною: що він сказав
Прем’єр наголошує, що зараз Росія наразі становить загрозу безпеці всієї Європи.
Україна є жертвою російського вторгнення і має право на територіальну цілісність. Війна має закінчитися. Києву варто надати міжнародні гарантії безпеки.
Про це заявив прем’єр Угорщини Петер Мадяр в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Наразі в Україні на карту поставлено справді все. Багато людей гине, і цілком можливо, що ця країна втратить частину своєї території. Тому Україна потребує реальних міжнародних гарантій, які можна буде забезпечити», — наголосив угорський посадовець.
Мадяр вкортре засудив Будапештський меморандум 1994-го, обіцянки якого не були виконані. З його слів, гарантії безпеки може надати міжнародне співтовариство.
«Угорщина не може відігравати тут вирішальну роль. Це питання великих держав. Ми можемо надати дипломатичну та гуманітарну допомогу, а Угорщина також могла б бути місцем для переговорів», — додав він.
Водночас прем’єр наголосив на тому, що зараз Росія наразі становить загрозу безпеці всієї Європи.
Нагадаємо, Мадяр під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте заявив про відмову Будапешта постачати зброю чи військову техніку Україні. З його слів, Угорщина не планує надавати військову допомогу сусідній країні.
Водночас угорський прем’єр наголошує, що Україна стала жертвою неспровокованого нападу РФ. З його слів, у війні зараз важливим є припинення вогню і досягнення довготривалого миру.