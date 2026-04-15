Мадяр висунув умову для розблокування кредиту Україні

Орбан заблокував виплату кредиту та вимагав запустити нафтопровід "Дружба", який було пошкоджено в результаті ударів армії РФ у січні 2026-го.

Петер Мадяр. / © Associated Press

Угорщина зніме своє вето на кредит Європейського Союзу Україні у розмірі 90 млрд євро тоді, коли буде відновлено потік нафти трубопроводом «Дружба».

Про це заявив опозиціонер Петер Мадяр, пише Вloomberg.

Політик наголосив: очікує, що Віктор Орбан, який йде у відставку, зніме своє вето на кредит ЄС для України, як тільки буде відновлено потік нафти.

Видання зауважує, що коментарі Мадяра в інтерв’ю державному телебаченню прозвучали після того, як він на початку цього тижня заявив, що його Будапешт не перешкоджатиме Києву отримати цю грошову допомогу.

Перемога Мадяра на виборах — що це означає для України

Atlantic Council пише про те, що політична «смерть» Віктора Орбана — поразка на виборах — це геополітична катастрофа для Росії, а для України — обережний привід для оптимізму. Водночас перемога Мадяра кардинально змінює баланс сил у Європі та позбавляє Кремль головного «адвоката» в ЄС.

Тим часом Рolitico наголошує, що Мадяру доведеться піти на поступки Україні. Адже його пріоритетом після перемоги є розблокування 18 млрд євро фондів ЄС, які були заморожені через відступ Орбана від демократії.

Водночас у Кремлі приховують паніку через крах Орбана, адже Росія втрачає ключового європейського союзника. Також відомі російські мілблогери висловили неоднозначну реакцію на поразку прем’єра. Зокрема, висловлювали сумнівів у його співпраці з Москвою.

