Мадяр зробив різку заяву щодо українських нафтосховищ: подробиці

Петер Мадяр / © Associated Press

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Угорщина вважає загрозою будівництво сховищ української нафти у своїй країні та жорстко виступає проти реалізації цього проєкту.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Петер Мадяр під час виступу в парламенті, яку цитує видання Nepszava.

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Очільник угорського уряду категорично відкинув можливість будівництва у країні резервуарів для української нафти. Він наголосив, що доки при владі перебуває уряд «Тиси», поява таких нафтосховищ на території Угорщини неможлива.

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Політик також розповів, що напередодні ввечері повідомив про це голову компанії MOL Жолта Гернаді. Мадяр вважає дії компанії неприйнятними та очікує, що MOL згадає про те, що держава володіє 25% її акцій.

Раніше стало відомо, що група «Нафтогаз» підписала меморандум з угорською компанією MOL щодо будівництва потужностей зі зберігання нафтопродуктів для потреб України на території Угорщини. Нафтосховища планують будувати поблизу україно-угорського кордону, щоб створити додаткові потужності за межами зони російських обстрілів.

За словами Мадяра, MOL почала перемовини з «Нафтогазом» щодо цього питання ще за часів уряду Віктора Орбана. Нинішній Кабмін вважає неприйнятним те, що не був у курсі цих домовленостей.

У компанії MOL на це відповіли, що процес насправді перебуває лише на початковому етапі підготовки. В його межах тільки вивчатимуть технічні, фінансові та регуляторні умови для зберігання нафти в Угорщині. Через тривалий процес, який ще попереду, уряд наразі не інформували.

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21 вересня з заявою з цього приводу виступив також голова парламентської фракції Християнсько-демократичної народної партії (KDNP) Бенце Ретварі. Він зазначив, що українська сторона побоюється, що армія РФ може розбомбити нове нафтосховище. Депутат вважає, що перенесення сховища до Угорщини становило б загрозу національній безпеці, особливо для східних регіонів країни.

Нагадаємо, угорський лідер у контексті євроінтеграції України згадав про політичну домовленість щодо мовних, освітніх, культурних та інших прав угорців в Україні, яка, за його словами, не виконується.

Також на першому після літньої перерви засіданні робочої групи Ради ЄС представники Угорщини знову відмовилися затвердити результати скринінгу двох переговорних кластерів для України.

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